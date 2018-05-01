الفلبين: مسيرات حاشدة للنقابات العمالية في عيد العمال
توجه الآلاف من الأشخاص إلى قصر الرئاسة الفلبيني في مانيلا يوم الثلاثاء للاحتفال بعيد العمال.
نظم حوالي 5000 عامل وناشط من مختلف الجماعات اجتماعًا حاشدًا بالقرب من قصر مالاكانانج احجاجاً، وفقاً لهم، على فشل الرئيس الفلبيني روديغو دوتيرتي في الوفاء بالوعد الكبير للحملة والقاضي بإنهاء جميع التعاقدات، وهي الممارسة الواسعة الانتشار للعمالة قصيرة الأجل.
كما طالب المتظاهرون الحكومة بمعالجة قضايا العمل بما في ذلك الأجور المنخفضة والبطالة والقمع النقابي.
وقال أحد زعماء مجموعة العمل المحلية إن النقابات ستستمر بالتظاهر.
عادة ما يحتفل العمال والناشطون في جميع أنحاء العالم بيوم عيد الميلاد من خلال التجمعات والمسيرات.