بومبيو يؤكد أن وثائق بحوزة إسرائيل بشأن برنامج إيران السري النووي أصلية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أمريكا تعمل بجد "لإصلاح" الاتفاق النووي الإيراني. وعلق بومبيو على وثائق عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر التلفزيون، ووصف ما جاء فيها بأنها "أدلة على برنامج إيران السري النووي"، وقال بومبيو إنه يستطيع التأكيد على أن الوثائق تلك أصلية على حد قوله.
وكان البيت الأبيض قد ذكر في وقت سابق أن المعلومات التي أعلنتها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني، توفر "تفاصيل جديدة ومقنعة"، بشأن جهود إيران لصنع" أسلحة نووية يمكن إطلاقها عن طريق صواريخ".
وأضاف البيت الأبيض في بيان إن هذه الحقائق تتفق مع ما تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة، وهو أن إيران تملك برنامج أسلحة نووية قويا وسريا، وأنها حاولت ولكن فشلت في إخفائه عن العالم وعن شعبها، بحسب ما ورد في البيان.
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ومن المقرر أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بحلول 12 مايو أيار، بشأن ما إذا كان سيسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي أُبرم مع إيران في العام 2015.
أدلة قديمة؟
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألقى كلمة نقلت عبر التلفزيون الإسرائيلي، ليعرض ما وصفه بالأدلة على برنامج إيران السري للأسلحة النووية. وقال نتنياهو إن 100 ملف سري يثبت أن إيران تمتلك برنامجا للأسلحة النووية، وأنها واصلت الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وعززتها لاستخدامها في المستقبل، حتى بعد الاتفاق، على حد قوله. ومعظم الأدلة التي قدمها نتنياهو ترجع للفترة التي سبقت الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، رغم أنه قال إن إيران احتفظت أيضا بملفات مهمة عن التكنولوجيا النووية منذ ذلك الحين.
ووصفت طهران اتهامات نتنياهو بالدعاية، كما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله، إن العرض الذي قدمه نتانياهو لعبة طفولية ومثير للسخرية، وإنه عرض معد للتأثير في قرار ترامب، بشأن اتفاق إيران النووي.