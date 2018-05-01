لقي 6 متسلقين حتفهم واعتبرت حالة خمسة آخرين خطيرة بسبب رداءة الأحوال الجوية، وذلك بعد أن أجبرتهم العواصف الثلجية على قضاء ليلة في العراء، في منطقة بين دارولا من اقليم فالي السويسري.
مقتل 6 متسلقين في عواصف ثلجية بجبال الألب السويسرية
مقتل 6 متسلقين في عواصف ثلجية بجبال الألب السويسرية
وقد عثر عناصر الإنقاذ إجمالا على 14 شخصا، أحدهم مات إثر السقوط من منحدر، والآخرون نقلوا إلى المستشفى حيث لفظ 5 منهم أنفاسهم الأخيرة بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم. وكانت حالة الإنذار أطلقت طلبا للنجدة يوم الأحد، ولكن رداءة الطقس تسببت في تأجيل عمليات البحث التي يتولاها المتسلقون.
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وقد انطلقت الشرطة في عمليات بحث عن المتسلقين الذين قدموا من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، والذين يبدو أنهم ضلوا الطريق، بسبب العواصف الثلجية، فلم يستطيعوا الوصول إلى مسكنهم الجبلي.
ويقول باسكال غاسبوز رئيس أداء لدى آير غلاسييه، إن الأشخاص كانت تفصل الواحد منهم عن الآخر مسافة تقدر بنحو 30 مترا، وقد حاولوا النوم خلف صخور لحماية أنفسهم من الرياح، وقد كانوا على بعد نحو 400 متر من مسكنهم الجبلي، ولكن ذلك لم يكن قريبا بما يكفي، حتى يسمع أحد نداءهم طلبا للنجدة.
وقد شهد شتاء هذا العام ارتفاعا لعدد الحوادث التي فقد خلالها أناس حياتهم في جبال الآلب، وتجاوزت النسبة 50% في فرنسا، ويعتقد أن ارتفاع درجات الحرارة التي تبعت التساقطات الثلجية الكبيرة، قد ساهمت في ذلك.