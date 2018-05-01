الجزائري إسلام سليماني مهاجم نيوكاسل متهم بارتكاب سلوك عنيف

وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اتهاما إلى إسلام سليماني مهاجم نيوكاسل يونايتد بارتكاب سلوك عنيف عقب واقعة بدون كرة خلال خسارة فريقه بهدف نظيف أمام وست بروميتش البيون يوم السبت.
وبدا أن سليماني، المعار من ليستر سيتي، يوجه ركلة إلى كريج دوسون مدافع وست بروميتش في الدقيقة 80 من المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سانت جيمس بارك.
ولم يشاهد الحكم ديفيد كوت الواقعة لكن اللقطات التلفزيونية كشفتها وقال الاتحاد الإنجليزي في موقعه على الانترنت إن مهاجم منتخب الجزائر أمامه حتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء ليرد على الاتهام.
وانضم اللاعب الجزائري لفريق نيوكاسل يونايتد قادما من لسيتر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 2018/2017، وتمت صفقة الإعارة قبل غلق باب الانتقالات.
الجزائري البالغ من العمر 29 عاما، أحرز مع فريق ليستر سيتي 13 هدفاً ولعب في 46 مباراة.