سريلانكا: احتفالات بيوم ميلاد ولادة بوذا وتنويره وموته
توافد عشرات الآلاف من الأشخاص على المعابد البوذية عبر سريلانكا يوم الأحد (29 نيسان/ أبريل) لتقديم الصلوات بمناسبة يوم فيساك الذي يصادف ميلاد ولادة بوذا وتنويره وموته.
واكتظ معبد كيلانيا في ضواحي كولومبو بالبوذيين من جميع الأعمار والذين يرتدون ملابس بيضاء للاستماع إلى الخطب.
ثم زار الناس العاصمة من جميع أنحاء البلاد حيث زينت بالفوانيس والأضواء الملونة والأعلام البوذية.
ويعد يوم فيساك أكبر حدث ديني لأغلب البوذيين في سريلانكا ويتم الاحتفال به في جميع أنحاء الجزيرة.
أكثر من ثلثي سكان الجزيرة البالغ عددهم 20 مليون نسمة هم من البوذيين.