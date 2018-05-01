ترامب يؤجل لشهر قرار رسوم الصلب على حلفاء أمريكا

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد المفاوضات الخاصة بتوريد الصلب والألمنيوم مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لمدة 30 يوما.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الإدارة مددت المفاوضات بشأن شروط توريد الصلب والألمنيوم مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لمدة 30 يوما".
وأضاف البيان أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع كوريا الجنوبية بخصوص هذه المسألة، مشيرا إلى أنه سيلغى بشكل دائم. كما أكد البيان أيضا أنه تم "التوصل إلى اتفاقية مبدئية مع الأرجنتين وأستراليا والبرازيل".
وفي الوقت نفسه، صرح البيت الأبيض بأن إعفاءات من الرسوم الجديدة ستحصل عليها كندا والمكسيك وغيرها من الدول التي ستقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن منتجاتها "لا تهدد الأمن القومي".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع في أوائل شهر آذار-مارس الماضي، على فرض رسوم استيراد جمركية بحجم 25 بالمائة على الصلب و10 بالمائة على الألمنيوم.
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وعلى ما يبدو فالرئيس الأميركي يركز على العجز في الميزان التجاري الأميركي مع العديد من الشركاء التجاريين على غرار الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكده للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لدى استقباله لها مؤخرا في البيت الأبيض.
وبلغ حجم الصادرات الأوربية من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة أكثر من سبعة مليارات دولار العام الماضي، وقد أعلن ترامب أنّ العجز في الميزان التجاري الأميركي تجاه الاتحاد الأوروبي يتخطى 150 مليار دولار، معتبرا أن ذلك "لا يمكن تبريره".
وعبر حينها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان عن أسفه الشديد لهذه الخطوة، والتي وصفها بأنها تمثل تدخلا سافرا لحماية الصناعة المحلية الأميركية، مشيرا إلى أنها لا تستند إلى أي مبرر يرتبط بالأمن القومي، ومؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيرد، خلال أيام قلائل بمقترح وقائي يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية.