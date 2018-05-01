قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه ربما يتوجه إلى القدس لافتتاح السفارة الأميركية المخطط نقلها من تل أبيب الشهر المقبل. .
ترامب يقول أنه قد يذهب إلى القدس لافتتاح السفارة الأمريكية
ترامب يقول أنه قد يذهب إلى القدس لافتتاح السفارة الأمريكية
وأدلى ترامب بهذه التصريحات في البيت الأبيض.
ومن المتوقع افتتاح السفارة في 14 مايو أيار في موقع مؤقت بينما يجري بناء موقع دائم.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ في وقت سابق قناة فوكس نيوز في مقابلة أنه يود أن يزور ترامب المدينة.
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كما أشار ترامب الشهر الماضي إلى أنه قد يحضر افتتاح السفارة، وهو ما أغضب العرب لكنه عزز صلته بنتنياهو.
وقال نتنياهو لفوكس نيوز "نود أن يكون هنا. إنه قراره. لديه دعوة مفتوحة".
وأغضب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، وأطلق شرارة انتقادات لواشنطن في أنحاء العالم.
المصدر: رويترز