توجهت المحكمة العليا في المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية للاستماع إلى مالكي مخبز كانوا قد أدينوا بالتمييز لرفضهم صنع كعكة تحمل شعارًا يدعم زواج المثليين.
ويدار المخبز، الذي أسس في مدينة نيوتاونبي في العام 1992، من قبل عائلة ماك آرثر المسيحية.
المملكة المتحدة: مثول كعكة للمثليين أمام القضاء
توجهت المحكمة العليا في المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية للاستماع إلى مالكي مخبز كانوا قد أدينوا بالتمييز لرفضهم صنع كعكة تحمل شعارًا يدعم زواج المثليين.
ويدار المخبز، الذي أسس في مدينة نيوتاونبي في العام 1992، من قبل عائلة ماك آرثر المسيحية.
واعترضت شركة أشيرس التي تمتلك سلسلة من المخابز قرارًا ينص على أن رفض صنع كعكة مثلجة تحمل عبارة "دعم زواج المثليين" يعد تمييزيًا على أساس الميول الجنسية .
انها المرة الثانية التي تجلس فيها المحكمة العليا بعيدا عن مقرها الدائم في لندن منذ تأسيسها في العام 2009.
في العام الماضي، اجتمعت المحكمة لمدة أربعة ايام لعقد جلسات استماع في ادنبره.
ومن المتوقع إصدار حكم المحكمة بشأن ما إذا كان أصحاب مخابز أشيرز مذنبين بتمييز غير قانوني سيتم إصداره في وقت لاحق من السنة أو ربما في أوائل عام 2019.
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