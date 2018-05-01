ما هي المعلومات التي يجب على ميغان ماركل معرفتها للحصول على الجنسية البريطانية؟

الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، ستنضم رسميا إلى العائلة المالكة في بريطانيا في الشهر الجاري، ولكن هل يتم الأمر بسهولة؟
سيتطلب على الممثلة الأمريكية ذات الأصول الإفريقية إضافة بعض المعلومات الهامة إلى ثقافتها العامة، عى سبيل المثال كم تبلغ مساحة محمية ليك ديستريكت الوطنية أو عمر ساعة بيغ بن الشهيرة.
وتنوي ماركل التجنس بجنسية زوجها بعد زفافهما في 19 مايو أيار مثل عشرات الآلاف غيرها ممن يسعون للحصول على الجنسية البريطانية كل عام لكنها ستضطر قبل كل شيء أن تظهر درايتها ببعض الحقائق التاريخية والمعلومات غير الشائعة التي لا يعلم عنها كثير من البريطانيين شيئا.
الجنسية البريطانية
فعلى كل المتقدمين للحصول على الجنسية اجتياز اختبار "الحياة في بريطانيا" بالإجابة على 18 سؤالا من بين 24 سؤالا يتم اختيارها من بين حوالي 3000 معلومة مثل ارتفاع العجلة الدوارة (لندن آي) وعدد النواب في البرلمان الاسكتلندي.
ويحتار كثير من البريطانيين في هذه الأسئلة. وفي استطلاع عشوائي أجرته رويترز لم يتمكن سوى 23 فردا من بين 41 بريطانيا الرد بالإجابات الصحيحة على ما طرح عليهم من أسئلة واعترف عدد كبير منهم بأن إجاباتهم كانت قائمة على التخمين.
في السنوات الأخيرة جعلت السلطات البريطانية الحصول على الجنسية عملية أكثر صعوبة في إطار مساعيها لتقليص صافي العدد السنوي للمهاجرين إليها لأقل من 100 ألف شخص. ومما يؤكد حساسية هذه القضية أن وزيرة الداخلية آمبر راد قدمت استقالتها من منصبها يوم الأحد بسبب فضيحة تتعلق بالهجرة.
شروط الحصول على الجنسية البريطانية:
غير أن الشرط الإضافي المتمثل في حصول الزوجين على دخل مشترك لا يقل عن 18600 جنيه استرليني لن يمثل عبئا على الأمير هاري أو زوجته.
لكن عددا كبيرا من المتقدمين للحصول على الجنسية يرون في الاختبار عقبة كبرى. فقد أظهرت أحدث الاحصاءات الرسمية أن عدد من خضعوا للاختبار في العام 2016 بلغ 133490 فردا لم ينجح منهم 47312 فردا.
ومن الأسئلة المحتملة في الاختبار من هو أول من فتح مطعما هنديا في بريطانيا (والإجابة سيك دين محمد) وما هي مساحة محمية ليك ديستريكت الوطنية (885 ميلا مربعا أي 2292 كيلومترا مربعا) وما هو عمر ساعة بيج بن الشهيرة في مبنى البرلمان البريطاني (بدأ تشغيلها عام 1859).
وأبدى البعض ممن اختبرتهم رويترز اعتقاده أن ماركل قد تحقق نتيجة أفضل منهم في الاختبار.
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