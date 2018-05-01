لماذا ترشح يهودي على قائمة حزب النهضة بانتخابات تونس البلدية؟

أضحى حضور سيمون سلامة بين مرشحى قائمة حزب النهضة للانتخابات البلدية التونسية مميزا، بما أنه المرشح الوحيد من ديانة يهودية. ويعتبر البعض ترشح سيمون مجرد ومضة دعائية لحزب النهضة، فيما يعتبرها آخرون علامة انفتاح للحزب ذاته، وترشحه على قائمة للحزب في مدينة المنستير، أسال الكثير من الحبر خلال الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية في 6 أيار/مايو الحالي. ويقول سيمون إن عائلته عارضت اختياره بشأن الترشح، كما أثار ذلك غضب أخيه، فيما قاطعته زوجته عن الكلام لبضعة أيام، ولكنه استطاع إقناعهم كما يقول.

ترشح ذو رمزية قوية

الرمزية في ترشح سيمون سلامة قوية جدا، فهذا الحرفي الخبير في إصلاح آلات الخياطة، يمثل آخر العائلات اليهودية المتبقية في منطقة المنستير الساحلية، فهو يتحدر من عائلات عريقة لها جذورها في هذه المدينة، كما أنه يعرف مشاكلها بحسب أحد مرشحي النهضة.