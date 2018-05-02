شاهد: مقاتلون مدعومون من تركيا يرفعون "علم الثورة السورية" وسط عفرين

نظمت وحدة عسكرية تابعة للجيش السوري الحر ومدعومة من تركيا، تعرف باسم "كتيبة الحمزة"، الثلاثاء مراسم لرفع العلم السوري الثلاثي النجوم وسط مدينة عفرين التي تقطنها أغلبية من الأكراد السوريين، بحسب ما نقلت وكالة أعلامية محلية.

وتأتي هذه المراسم للتأكيد على المكاسب التي حققها مقاتلو الجيش السوري الحر في عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي يقودها الأتراك ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، ومنطقة عفرين على وجه الخصوص.