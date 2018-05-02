9 من بين كل 10 أشخاص يتنفسون هواءً ملوثا حول العالم

أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان أنّ حوالي 7 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب الهواء الملوث الذي يتعرضون له. وحسب تقرير للمنظمة نشر هذا الأربعاء، فقد تسبب تلوث الهواء خارج المنازل وحده في أكثر من أربعة ملايين حالة وفاة في العام 2016، في حين تسبب تلوث الهواء المنزلي من الطهي باستخدام الوقود والتقنيات الملوثة في وفاة ما يقدر حوالى أربعة ملايين شخص في الفترة نفسها. الأرقام التي نشرتها منظمة الصحة العالمية مماثلة تماما لعدد الوفيات التي سبق وأن سجلت في دراسة نشرت قبل عامين.

وحسب الدراسة التي قامت بها منظمة الصحة العالمية، لا تزال مستويات تلوث الهواء مرتفعة بشكل خطير في مناطق كثيرة من العالم. وأظهرت بيانات جديدة أن 9 من كل 10 أشخاص يتنفسون الهواء الذي يحمل مستويات عالية من الملوثات، أي أنّ 90 في المائة من سكان العالم يستنشقون هواء ملوثا.