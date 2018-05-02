"زهرة صديقي" قصة امرأة إيرانية كادحة من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولدت زهرة بإعاقة في قدميها ولم تتمكن من المشي بشكل طبيعي. وتعتبر واحدة من بين مليون وثلاثمائة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة المهمشين في إيران. الشابة الإيرانية أصيبت بالإحباط لعدم استطاعتها ممارسة أشغالها الحياتية اليومية.
شاهد: سيدة من ذوي الاحتياجات تخترع دراجة نارية "خاصة" للتنقل في إيران
شاهد: سيدة من ذوي الاحتياجات تخترع دراجة نارية "خاصة" للتنقل في إيران
فقررت الإيرانية الذكية عدم الاستسلام إلى أن راودتها فكرة صناعة دراجة نارية ملائمة لاحتياجاتها اليومية ومناسبة لحجابها الفضفاض.
"اتخذت قراري حين شعرت بالعجز، لا أستطيع أن أستقل حافلة المواصلات العامة، ومن المستحيل أن تتوقف سيارة أجرة لسيدة معوقة في إيران فقررت تصنيع دراجتي النارية الخاصة" هكذا قالت زهرة. وأضافت: "لم تستطيع أمي أن تتركني أذهب إلى المدرسة بمفردي بسبب قلة وسائل المواصلات".
في إيران، لا يوجد قانون رسمي يمنع السيدات من استقلال الدراجات النارية، ولكن يرفض القائمون على الخدمات المرورية من منح رخص القيادة للنساء.
ذهبت إلى ضابط مرور وتوسلت إليه كي يوافق أن يجيز لي القيادة عن طريق استخراج رخصة قانونية وعدني أن يفعل كل ما في وسعه وأخيرا قال أتفهم حالتك لانك من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن لا يمكنني أن يجيز لكي القيادة أن في غاية الأسف، قالت زهرة.
وعلى الرغم من كلام الضابط إلا أن الشابة الإيرانية استمرت في استخدام دراجتها النارية منزلية الصنع للذهاب إلى الأماكن البعيدة عن منزلها تاركة ورائها كرسيها المتحرك المحطم.