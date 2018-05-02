بيطري كولومبي يهرب المخدرات إلى أمريكا في أحشاء كلاب

قال ممثلو إدعاء أمريكيون يوم الثلاثاء إن طبيبا بيطريا من كولومبيا اتهم بتهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة من خلال وضع عبوات من الهيروين السائل داخل أحشاء كلاب صغيرة بالتدخل الجراحي.
وقال مكتب النائب العام الأمريكي للقطاع الشرقي من نيويورك إنه تم استدعاء أندريس لوبيز إيلوريز للمثول أمام محكمة اتحادية في بروكلين يوم الثلاثاء لتوجيه لائحة اتهام له بالتآمر لجلب هيروين إلى الولايات المتحدة وتوزيعه.
وذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن إيلوريز (38 عاما) قال إنه غير مذنب.
وقال ممثلو الإدعاء إن الطبيب الكولومبي يواجه عقوبة السجن مدى حال إذا أدين.
وأضافوا أن إيلوريز يشتبه بأنه شارك في مؤامرة لجلب المخدرات إلى البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات إن الكلاب تم شق بطنها وتخييط عبوات الهيروين بداخلها. وتم تصديرها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وكان المهربون يأملون أن تجد طريقها إلى زبائن.
وأضافت أن حملة مداهمات في كولومبيا في العام 2005 وجدت أن عشرة كلاب يتم استخدامها في نقل المخدرات وجرى انقاذهم لكنها أشارت إلى أن الكثير من هذه الكلاب نفقت خلال العملية.
وقال ممثلو الإدعاء إن إيلوريز اعتقل في إسبانيا وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة.
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