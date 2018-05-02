بيطري كولومبي يهرب المخدرات إلى أمريكا في أحشاء كلاب

قال ممثلو إدعاء أمريكيون يوم الثلاثاء إن طبيبا بيطريا من كولومبيا اتهم بتهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة من خلال وضع عبوات من الهيروين السائل داخل أحشاء كلاب صغيرة بالتدخل الجراحي.

وقال مكتب النائب العام الأمريكي للقطاع الشرقي من نيويورك إنه تم استدعاء أندريس لوبيز إيلوريز للمثول أمام محكمة اتحادية في بروكلين يوم الثلاثاء لتوجيه لائحة اتهام له بالتآمر لجلب هيروين إلى الولايات المتحدة وتوزيعه.