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المغرب

هل سيؤثر توتر العلاقات بين طهران والرباط على مونديالي 2018 و2026؟

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هل سيؤثر توتر العلاقات بين طهران والرباط على مونديالي 2018 و2026؟

الجامعة الملكية لكرة القدم
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قرار المغرب بقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب دعم طهران لقضية استقلال "الصحراء الغربية" سيؤثر بالتأكيد على نسختي منافسات كأس العالم 2018 و2026.

فالمغرب سيخوض أول مقابلة له في هذه المنافسة العالمية مع المنتخب الإيراني وهذا ما سيمثل تحديا كبيرا للمنتخبين. العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يشوبها فتور وتوتر كبيرين وهذا ما سيلقي بظلاله على اللقاء.

من جهة أخرى التساؤلات تخص كذلك لمن ستمنح طهران صوتها في انتخابات اختيار البلد الذي سيستضيف فعاليات كأس العالم 2026 التي من المقرر ان تعقد في موسكو في الـ 13 من يونيو/ حزيران القادم.

طهران كانت من بين للدول الداعمة لترشح الرباط، غير ان الازمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين ستجعل إيران تعيد حساباتها وبما ان علاقة إيران بالولايات المتحدة الأمريكية متوترة بفعل أزمة الملف النووي فذلك يشير إلى ان طهران لن تمنح صوتها إلى منافس المغرب في تنظيم كأس العالم 2026.

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وفي هذا الصدد يقول خبراء الكرة المستديرة إن إيران ستمتنع عن التصويت خلال هذه الانتخابات.

ومن المنتظر أن تصوت 207 دول لاختيار الحائز على شرف تنظيم مونديال 2026.

وبحسب قوانين الفيفا فإن كل مترشح مطالب بالحصول على 104 أصوات على الأقل للفوز بتنظيم منافسات كأس العالم 2026.