نفذت دورية للشرطة المرورية مطاردة ساخنة على الطريق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية يوم الثلاثاء بعد أن تلقت معلومات عن وجود سيارة مسروقة في المحيط، بحسب ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.
شاهد: مطاردة هوليوودية بين سائق بارع والشرطة الأمريكية
شاهد: مطاردة هوليوودية بين سائق بارع والشرطة الأمريكية
وحاول عناصر الشرطة محاصرة السيارة المشبوهة (من نوع أودي) بين سيارتين تابعتين للشرطة، لكن السائق تمكن من الفرار بأعجوبة، وشق طريقه بين السيارات على الطريق السريع في إحدى مقاطعات مدينة لوس أنجلس.
وبعد مطاردة حامية، استخدمت الشرطة تقنية تعرف باسم "مناورة التدخل في المطاردة" ما تسبب بتغير مسار سيارة السائق الفار وفقدانه القدرة على التحكم. وبعد توقفه بشكل كامل بقي لمدة خمس دقائق في الداخل، وبدا وكأنه يستنشق مادة قبل الخروج وتسليم نفسه للسلطات.
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