تعرف على مقترح بروكسل للموازنة الأوروبية الجديدة

في قاعة البرلمان الأوروبي، قدّم رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، اليوم، الأربعاء، اقتراح الموازنة المقبلة (2021-2027) لدول الاتحاد السبع والعشرين، في ظلّ مفاوضات صعبها تخوضها بروكسل مع لندن لإنجاز "بريكسيت".

وهذه ستكون أوّل موازنة أوروبية في حقبة "ما بعد الانسحاب البريطاني" من الاتحاد.