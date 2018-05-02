إيران تنفي اتهامات المغرب لها بدعم جبهة البوليساريو وتعتبرها "غير صحيحة"

نفت إيران الاتهامات التي وجهها المغرب إليها ولجماعة حزب الله اللبنانية بدعم جبهة البوليساريو وتدريب وتسليح مقاتليها، وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن هذه "الادعاءات بشأن التعاون بين السفارة الإيرانية وجبهة البوليساريو غير صحيحة".
وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في إيران : "المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإيرانية الإسلامية في علاقاتها مع الحكومات الأخرى وبلدان العالم تقوم على احترام عميق لسيادتها وأمنها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.".
وكان المغرب أعلن الثلاثاء قطع علاقاته مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة للصحفيين إن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.
وكان المغرب أعلن الصحراء الغربية أرضا تابعة له بعد رحيل الاستعمار الإسباني، لكن جبهة البوليساريو خاضت حرب عصابات من أجل استقلال الصحراوييين إلى أن تم التوصل في العام 1991 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تراقبه قوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.
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