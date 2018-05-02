قالت وكالة أعماق للأنباء يوم الأربعاء إن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا مكاتب المفوضية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس.
داعش يتبنى الهجوم على مفوضية الانتخابات في ليبيا
داعش يتبنى الهجوم على مفوضية الانتخابات في ليبيا
وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا عندما اقتحم مهاجمون المبنى وأضرموا فيه النار.
وقال التنظيم في بيان "انطلق الانغماسيان أبو أيوب وأبو توفيق...نحو مقر المفوضية العليا للانتخابات الشركية الليبية في طرابلس حيث اشتبكا مع عناصر حمايتها قبل أن ييسر الله لهما الدخول إليها".
ولم يقدم التنظيم دليلا على مزاعمه
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