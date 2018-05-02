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اليابان لا تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

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اليابان لا تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

اليابان لا تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
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قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، إن اليابان لا تخطط لنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، وذلك بعد أربعة أشهر تقريبا من اعتراف الإدارة الامريكية بالمدينة عاصمة للدولة العبرية.

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وقال آبي إن اليابان تؤيد حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وأن تتعايش دولة فلسطين مع إسرائيل. وقال آبي إن حكومته مصممة على المساهمة بحيوية من أجل التوصل إلى تحقيق السلام في المنطقة، وأضاف القول إن اليابان ستوفر الدعم السياسي والمالي للدولة الفلسطينية، مقترحا على الرئيس الفلسطيني قبول أي عرض من واشنطن يتعلق بالمفاوضات، نظرا إلى أن الولايات المتحدة لديها دور حاسم في تحقيق السلام، على حد قول رئيس الوزراء الياباني.

في السياق ذاته التقى رئيس الوزراء الياباني نظيرة الفلسطيني رامي الحمد الله في أريحا، كما زارا المجمع الصناعي – الزراعي قرب الحدود الأردنية. ويهدف المجمع إلى دفع النشاط التجاري عبر الحدود، في إطار دعم مفهوم ياباني بإرساء "ممر السلام والإزدهار" الذي أطلق سنة 2006.

وقال آبي إن الهدف من فتح بلاده لممر السلام والازدهار، هو تحقيق استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، مبينا أنه يخطط لتوسيع المشروع، بهدف تطوير الشبكة اللوجستية وأن اليابان ستوفر مساعدات غذائية بقيمة 10 ملايين دولار.