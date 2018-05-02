كانييه وست مدمن أفيون ومعجب بترامب والعبودية بالنسبة له اختيار

وصف مغني الراب كانييه وست العبودية بأنها اختيار، وأشاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيقه "المستحيل" بوصوله إلى منصبه، وعزا الانهيار العصبي الذي أصيب به في العام 2016 إلى إدمان الأفيون.

ففي أحدث ما تضمنته سلسلة مقابلات وتغريدات ومقاطع فيديو مليئة بالمفاجأت، كشف وست البالغ من العمر 40 عاما أيضا عن خضوعه لعملية لإزالة الدهون قبل بضع سنوات لأنه لم يرد أن يصفه أحد بالبدين.

وجاءت أكثر تصريحات المغني الحائز على جائزة غرامي إثارة للجدل في مقطع فيديو لمقابلة مع موقع (تي.إم.زي) لأخبار المشاهير أجراها وست في مقر الموقع في جنوب كاليفورنيا.