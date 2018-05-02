الدقيقة 93: ضربة جزاء لروما
تغطية مباشرة: ليفربول يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام روما بـ 4-2
تغطية مباشرة: ليفربول يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام روما بـ 4-2
الدقيقة 90 و0:18 إضافية روما رمية تماس من أليساندرو فلورينزي
الدقيقة 90: دقائق إضافية للشوط: 0
الدقيقة 89: روما تسلل على فيدريكو فازيو
الدقيقة 89: روما ركلة حرة مباشرة من أليساندرو فلورينزي
الدقيقة 88: ليفربول خطا من جيمس ميلنر على باتريك ستشيك
الدقيقة 87: روما خطا من رادجا ناينجولان
الدقيقة 86: روما يسجل الهدف الثالث من توقيع رادجا ناينجولان بمساعدة اليكساندر كولاروف في أسفل يسار المرمى
الدقيقة 82: ليفربول راجنار كلافان دخل المباراة ساديو ماني ترك المباراة
الدقيقة 81: ليفربول تسلل على محمد صلاح
الدقيقة 80: روما رمية تماس من اليكساندر كولاروف
الدقيقة 79: ليفربول ضربة مرمى من لوريس كاريوس
الدقيقة 78: ليفربول ضربة مرمى من لوريس كاريوس
الدقيقة 77: روما ركلة حرة مباشرة من أليسون باكير
الدقيقة 76: روما إنذار على أليساندرو فلورينزي
الدقيقة 75: روما ركلة حرة مباشرة من كوستاس مانولاس
الدقيقة 74: روما ميركو أنتونوتشي دخل المباراة ستيفان الشعراوي ترك المباراة
الدقيقة 74: ليفربول تسلل على ساديو ماني
الدقيقة 73: روما تمريرة عرضية من أليساندرو فلورينزي
الدقيقة 71: ليفربول ضربة مرمى من لوريس كاريوس
الدقيقة 69: ليفربول رمية تماس من أندري روبرتسون
الدقيقة 68: روما ماكسيم غونالونز دخل المباراة دانييلي دي روسي ترك المباراة
الدقيقة 67: روما رمية تماس من أليساندرو فلورينزس
الدقيقة 66 ليفربول رمية تماس من أندري روبرتسون
الدقيقة 65: روما تسديدة من سينجيز أوندير
الدقيقة 63: ليفربول خطا من ساديو ماني على كوستاس مانولاس
الدقيقة 63: ليفربول ضربة مرمى من لوريس كاريوس
الدقيقة 62: روما ركلة ركنية من سينجيز أوندير
الدقيقة 62: روما تمريرة عرضية من رادجا ناينجولان
الدقيقة 61: ليفربول تسلل على ساديو ماني
الدقيقة 61: ليفربول تمريرة عرضية من ترينت الكسندر ارنولد
الدقيقة 60: ليفربول ركلة حرة مباشرة من فيرجيل فان ديك
الدقيقة 59 روما خطا من رادجا ناينجولان
الدقيقة 58: روما رمية تماس من سينجيز أوندير
الدقيقة 57: روما رمية تماس من اليكساندر كولاروف
الدقيقة 56: روما تمريرة عرضية من اليكساندر كولاروف57: روما رمية تماس من اليكساندر كولاروف
الدقيقة 56 ليفربول ضربة مرمى من لوريس كاريوس
الدقيقة 55: روما ركلة حرة مباشرة من اليكساندر كولاروف
الدقيقة 54: روما رمية تماس من اليكساندر كولاروف
الدقيقة 53: ليفربول رمية تماس من ترينت الكسندر ارنولد
الدقيقة 52: روما سينجيز أوندير دخل المباراة لورينزو بيليغريني ترك المباراة
الدقيقة 51: شعراوي يضيف الهدف الثاني لروما ويعدل النتيجة لفريقه روما
الدقيقة 49: الحكم يقرر إستئناف اللعب بعد خطأ على ليفربول
الدقيقة 47: روما ركلة ركنية من ستيفان الشعراوي
الدقيقة 46: ليفربول تسديدة من محمد صلاح
الدقيقة 46: روما ضربة حرة مباشرة من كوستاس مانولاس
الدقيقة 45: روما تمريرة عرضية من رادجا ناينجولان
الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني
ليفربول لثاني مرة في تاريخهه يصل إلى 130 هدف في موسم واحد منذ موسم 1985-1986 عندما سجل النادي 138 هدفاً في كل البطولات.
بعد لحظات ينطلق الشوط الثاني
الشوط الثاني
الدقيقة 45: نهاية الشوط بنتيجة هدفين ليفربول وهدف 1 لروما
الدقيقة 45: روما تمريرة عرضية من اليكساندر كولاروف
الدقيقة 44: روما خطا من رادجا ناينجولان على جيورجينهو فاينالدوم
ليفربول ضربة مرمى من لوريس كاريوس
روما ركلة حرة مباشرة من لورينزو بيليغريني
الدقيقة 43: ليفربول إنذار على ديان لوفرين
الدقيقة 39: الحاكم يقرر استئناف اللقاء رغم خطا في منطقة العمليات
الدقيقة 36: تسديدة قوية من إدين دجيكو لصالح روما
الدقيقة:34 الشعراوي يضيع هدفا ثمينا لروما لتحقيق التعادل بعدما اصطدمت الكرة في القائم وتبتعد عن مرمى الحارس.
الدقيقة 33: الشعراوي يفقد الكرة
الدقيقة 28: ركنية تُنفذ من دي روسي على رأس فازيو في يد الحارس كاريوس.
هجوم نادي ليفربول يثبت قوته في هذه المباراة الحاسمة
روبيرتسون توغل من الجهة اليسرى ليدخل منطقة الجزاء ويمرر في الدقيقة 25 كرة إلى ماني الذي سدد بيسراه باتجاه الشباك لكن الحارس أليسون حولها إلى ضربة ركنية.
ليفربول استغل ركنية خطيرة واجهها دفاع روما وسددها إلى الخلف باتجاه فينالدوم لينفرد تماماً بالحارس ويلعبها بالرأس إلى الشباك في الدقيقة 25 معلناً عن إعادة تقدم ليفربول
ليفربول يعمق الفارق في الدقيقة 25 ويسجل الهدف الثاني عن طريق جيورجينو ويجنالدوم
بعد 21 دقيقة من اللعب: دفاع ليفربول الإنجليزي يعاني من هجوم روما الذي يضغط بشكل كبير.
وفي الدقيقة 15 روما يعدل النتيجة عن طريق جميمس ميلنر ويعيد الأمل لجماهير روما.
في الدقيقة 9 ليفربول يسجل أول هدف له عن طريق ساديو ماني.
تشكيلة ليفربول الإنجليزي
لوريس كاريوس في حراسة المرمى
أليكساندر أرنولد
ديجن لوفرين
فيرجيل فان ديك
أندرو روبتسون
جيرجينو فينالدوم
جوردن هندرسون
جيمس ميلنر
محمد صلاح
روبرتو فيرمينو
ساديو ماني
تشكيلة نادي روما الإيطالي
حراسة المرمى: كاريوس.
خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون.
خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، ميلنر.
خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.
وجاء تشكيل روما الذي أعلنه مدربه الطامح للنهائي دي فرانشيسكو كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: فلورينزي، مانولاس، فازيو، كولاروف
خط الوسط: بيليجريني، دي روسي، ناينجولان، تشيك
خط الهجوم: دجيكو، الشعراوي
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