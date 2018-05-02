أصبح اللاعب المصري محمد صلاح خامس لاعب عربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الجزائري رابح ماجر والثلاثي المغربي رضوان حجري وأشرف حاكيمي ومهدي بن عطية بعد الإنجاز الرائع الذي حققه في البطولة.
صلاح ورفاقه في نهائي دوري أبطال أوروبا ..رغم الهزيمة أمام روما
صلاح ورفاقه في نهائي دوري أبطال أوروبا ..رغم الهزيمة أمام روما
النادي الإنجليزي الذي حقق نتيجة 7-6 في مجموع المباراتين، سيخوض اللقاء النهائي أمام النادي الملكي ريال مدريد في 26 مايو/ أيار في كييف.
ليفربول انهزم أمام روما بنتيجة 2-4 في لقاء العودة، بعد فوزه في لقاء الذهاب بـ 5-2.
وأصبح صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، والثاني من حيث التأهل للنهائيات الأوروبية، بعد أحمد حسام مع مارسيليا والذي خسر نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2003/ 2004.
بلغ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب استغلاله لمساندة الحظ له ليحبط انتفاضة روما الذي فاز 4-2 على الملعب الاولمبي الاربعاء.
وانتزع ليفربول التقدم مرتين لكنه اضطر للتماسك في الشوط الثاني بعد ان صنع روما سلسلة من الفرص الجيدة قبل ان تتسبب ثنائية راديا ناينجولان قبل النهاية في انتزاع الفريق الايطالي للفوز.
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وشكل ساديو ماني لاعب ليفربول أبرز عناصر التهديد الهجومي لدى ليفربول ومنح فريقه التقدم عقب تسع دقائق لكن هدفا غريبا سجله جيمس ميلنر بالخطأ في مرماه عادل الكفة لروما.
ووضعت ضربة رأس من جورجينيو فينالدم ليفربول في المقدمة ثانية لكن روما، الذي حول تأخره بثلاثة اهداف ليفوز على برشلونة في دور الثمانية للبطولة، حصل على دفعة معنوية كبيرة من جديد عندما سدد ايدن جيكو في مرمى لوريس كاريوس في بداية الشوط الثاني.
وسدد ناينجولان من مسافة بعيدة ليجعل النتيجة 3-2 في الدقيقة 86 وسدد ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لكن الامر بدا متأخرا للغاية بالنسبة للفريق الايطالي الذي خسر لقاء الذهاب 5-2 على ملعب ليفربول.