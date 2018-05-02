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سلوفاكيا

ميركل تطالب بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتدعو إسرائيل للكشف عن أدلتها

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ميركل تطالب بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتدعو إسرائيل للكشف عن أدلتها

ميركل تطالب بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتدعو إسرائيل للكشف عن أدلتها
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في خضم الخلافات القائمة بخصوص اتفاق النووي الإيراني، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من سلوفاكيا، أنه "ينبغي عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران"، وقالت ميركل "على الإسرائيليين أن يحيلوا بسرعة كل ما لديهم من معلومات عن إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما نحتاج أيضًا لمناقشة برنامج إيران الصاروخي ودورها في المنطقة" في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين.

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كما قالت المستشارة الألمانية إنه ينبغي مناقشة برنامج إيران الصاروخي ونفوذها السياسي في سوريا مضيفة أن هذا موقف الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد كشف الاثنين عن حيازة إسرائيل لأدلة عن برنامج إيراني سري للأسلحة النووية. تصريحات نتنياهو هذه قد تشجع الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

المصادر الإضافية • رويترز