قالت متحدثة بإسم القوات العسكرية الاكريكية إن طائرة عسكرية تحطمت الأربعاء بالقرب من مطار سافانا-هيلتون هيد الدولي.
بالصور: تحطم طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار سافانا
بالصور: تحطم طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار سافانا
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الحادث واضافت ان الطائرة العسكرية التي تحطمت هي من طراز C-130.
ووفقًا لمسؤولين محليين فإن الحادث وقع في تقاطع الطريق السريع رقم 21 في شارع كروسجيت.
وأشارت القوات الجوية الأمريكية إلى أنها لا تملك في الوقت الحالي أي معلومات عن الحادث.
وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر دخانا كثيفا يتصاعد في سماء المطار.
صورة أخرى نشرتها جمعية رجال الإطفاء المحترفين في سافانا تبدو قريبة من مكان الحادث.
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