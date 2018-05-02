أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في هجومين إرهابيين استهدفا مسجدا وسوقا شعبية في مدينة موبي بشمال شرقي نيجيريا. الهجومان يعتبران الأعنف بمدينة موبي.
60 قتيلا على الأقل في هجومين انتحارين في نيجيريا
60 قتيلا على الأقل في هجومين انتحارين في نيجيريا
الشرطة المحلية أكدت أنّ انتحاريا فجر حزامه الناسف وسط المصلين بعيد صلاة العصر، في حين فجر انتحاري آخر نفسه في سوق شعبية مجاورة بينما كان المصلون يفرون من المسجد. وأوضحت الشرطة أنّ الانتحاريين ربما كانا من القصّر الذين تستغلهم الجماعات المتطرفة لتنفيذ هجمات إرهابية، مضيفة أنّ الهجومين يحملان بصمات جماعة "بوكو حرام" المتطرفة.
للمزيد:
شهود عيان أكدوا أنّ عدد القتلى ربما تجاوز السبعين شخصا حيث أشار البعض إلى أنّه تمّ نقل حوالي سبعين شخصا إلى المقابر، وأكد شخص آخر أنه تمّ تخصيص أكثر من سبعين قبرا لضحايا التفجيرين الإرهابيين.
وعقب تنفيذ الهجومين عمّت فوضى كبيرة منطقة موبي التي شهدت شهر نوفمبر-تشرين الثاني الماضي هجوما، خلف 50 قتيلا، وتبنته جماعة بوكو حرام التي تنشط في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.
وأسفر النزاع الذي يشهده حوض بحيرة تشاد عن أكثر من 20 ألف قتيل وتسبب بتشريد 2.6 مليون آخرين في نيجيريا منذ العام 2009.