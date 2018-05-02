شاهد: لحظة وصول محمد صلاح للاستاد الاولمبي وليفربول يصدر تعليمات صارمة لمشجعيه

وصل جماهير ليفربول إلى الاستاد الاوليمبي في العاصمة الايطالية روما، لحضور مبارة الاياب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعززت الشرطة الايطالية من تواجها في مختلف الاماكن خوفا من حدوث أعمال شغب قبل أو بعد المبارة.

ونشر حساب تويتر الرسمي لفريق ليفربول لقطات مصورة للحظة وصول محمد صلاح وباقي أعضاء الفريق إلى الاستاد في العاصمة الايطالية قبل بدء المبارة.

وعلق الحساب على الوصول بثلاث كلما هي "الوصول والتركيز والاستعداد" في إشارة إلى جاهزية الفريق للمبارة الهامة.

كما أصدر ليفربول تعليمات لمشجعيه المسافرين إلى روما لدعم الفريق في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وطلب ليفربول من جماهيره عدم السير إلى أو من الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية تحت أي ظرف من الظروف.

وتأتي هذه التعليمات بعد اشتباكات بين المشجعين خارج ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي وهو ما أسفر عن إصابة مشجع لفريق ليفربول ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفاز ليفربول 5-2 في لقاء الذهاب ويحلم بالوصول إلى النهائي لأول مرة منذ 2007.

وطالب ليفربول المشجعين بالتنقل عن طريق حافلات وفقا لأماكن محددة للتوقف حتى يصل إلى ملعب روما كما طلب عدم السفر بشكل فردي أو ارتداء ألوان النادي أو الإمساك بشعاراته في الأماكن التذكارية في روما.

وإضافة إلى ذلك سيكون أيضا على جماهير ليفربول الحضور إلى الملعب في وقت مبكر والتعاون بشكل تام مع السلطات الإيطالية.

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