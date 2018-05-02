7 قتلى في هجوم انتحاري على مفوضية الانتخابات الليبية في طرابلس

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مكتب مفوضية الانتخابات الليبية الواقع في طرابس تعرض الأربعاء إلى تفجير انتحاري. من جانبها، أكدت وسائل إعلام محلية ليبية أن هناك أنباء عن وقوع 7 قتلى على الأقل.
قال خالد عمر مدير مكتب إعلام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم على مقر المفوضية في طرابلس يوم الأربعاء.
وأضاف عمر أن ثلاثة من بين القتلى موظفون بالمفوضية بالإضافة إلى أربعة من قوات الأمن.
وقال متحدث إن مجموعة من المسلحين بينهم انتحاري استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس يوم الأربعاء.
وأضاف المتحدث خالد عمر الذي فر مع موظفين آخرين عند وقوع الهجوم أن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة من داخل مبنى المفوضية:
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