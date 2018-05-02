رخام تاج محل ناصع البياض يفقد بريقه

أمرت المحكمة العليا في الهند الحكومة ببذل مساعيها للحصول على مساعدات أجنبية، تساهم في إصلاح تغير لون رخام مبنى تاج محل، من الأبيض الناصع إلى اللون البني المخضر بسبب تلوث البيئة.
موقع تاج محل الذي شيد خلال القرن السابع عشر، هو مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وهو في حاجة ماسة إلى تنظيف كامل.
ومن بين أسباب التلوث في الهند نجد أن قنوات الصرف الصحي تفرغ المياه المستعملة في نهر يامونا القريب من المعلم، حيث أضحى المكان مصبا تلوث معه الهواء أيضا.
وكانت الحكومة الهندية أغلقت في السابق آلاف المصانع القريبة من تاج محل، ولكن نشطاء يقولون إن رخام المبنى لم يعد بياضه ناصعا، والتغلب على مشكلة التلوث في المنطقة، أصبحت صعبة للغاية.
ويوجد تاج محل في أوتار برادش في الهند، وكان شيده الملك المغولي شاه جيهان، تخليدا لذكرى زوجته ممتاز محل، التي وري الثرى جثمانها في ذلك الموقع.
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