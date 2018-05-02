السويد تقر بتركية أحد أشهر أطباقها التقليدية

عندما نفكر في السويد، من الطبيعي أن نفكّر في أشياء أساسية من تلك البلاد الشمالية، كالبرد والثلوج والقطب الشمالي، كالعملاق السويدي لتصنيع الإثاث وغيره، إيكيا، في فرقة البوب السويدية الشهيرة "أبّا" وأيضاً في طبق كريات اللحم الشهير.
غير أن الطبق، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي للسويد على حساب تويتر، ليس سويدياً، بل تركيّ المنشأ.
وقالت التغريدة التي كتب بالإنجليزية "في الواقع، إن طبق كريات اللحم السويدية تعتمد بالأساس على وصفة طعام أتى بها الملك شارل السابع من تركيا في أوائل القرن الثامن عشر. دعونا نتمسّك بالوقائع!".
وكان الملك السويدي شارل السابع قد أجبر على مغادرة السويد واللجوء إلى مولدافيا الواقعة ضمن السلطنة العثمانية بعد خسارته الحرب ضدّ روسيا. وأمضى شارل السابع نحو خمس سنوات في المنفى، وعندما عاد إلى دياره أتى بوصفة كريات اللحم وبالقهوة وبطبق الكرنب المحشي بالأرزّ واللحم، وهذه الأمور الثلاثة يعرفها المطبخ التركي جيداً.
وتفاعل مغرّدون أتراك مع الخبر وشكر بعضهم الآخر "الصدق السويدي".
كذلك كشف حساب السويد الرسمي عن اختراعات أخرى يعود الفضل فيها للسويد منها حزام الأمان في السيارة. وكانت شركة "فولفو" الشهيرة قد اخترعت حزام الأمان المكون من ثلاث نقاط، أي الحزام الذي نراه في السيارات الحديثة".
وقامت فولفو بعد ذلك، من أجل صالح أمان الركاب، بجعل براءة اختراع وتصميم أحزمة الأمان الجديدة مفتوحة ومتاحة لشركات صناعة السيارات الأخرى مجاناً.