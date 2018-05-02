السويد تقر بتركية أحد أشهر أطباقها التقليدية

عندما نفكر في السويد، من الطبيعي أن نفكّر في أشياء أساسية من تلك البلاد الشمالية، كالبرد والثلوج والقطب الشمالي، كالعملاق السويدي لتصنيع الإثاث وغيره، إيكيا، في فرقة البوب السويدية الشهيرة "أبّا" وأيضاً في طبق كريات اللحم الشهير.

غير أن الطبق، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي للسويد على حساب تويتر، ليس سويدياً، بل تركيّ المنشأ.

وقالت التغريدة التي كتب بالإنجليزية "في الواقع، إن طبق كريات اللحم السويدية تعتمد بالأساس على وصفة طعام أتى بها الملك شارل السابع من تركيا في أوائل القرن الثامن عشر. دعونا نتمسّك بالوقائع!".