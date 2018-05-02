شبح الأزمة السياسية يخيّم على أرمينيا

ازدادت حدة الأزمة السياسية في أرمينيا بعد دعوة المعارض نيكول باشينيان بمنع نشاط جميع وسائل النقل في البلاد، كردّ فعل لرفض البرلمان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء. الحزب الحاكم كان قد صوّت ضده، ومن بين 100 نائب شاركوا في التصويت، صوت 55 نائبا ضده تعيينه، في حين وافق 45 نائبا على تعيينه.

وخاطب ادوارد شارمازانوف، المتحدث باسم الحزب الجمهوري الذي يملك الأغلبية في البرلمان، ونائب رئيس البرلمان زعيم المعارضة قائلا: "السيد باشينيان، أنا لا أراك كرئيس للوزراء، ولا كقائد أعلى".

وبعد التصويت في البرلمان، زار نيكول باشينيان ساحة الجمهورية في وسط العاصمة يريفان، حيث اجتمع عشرات الآلاف من أنصاره. ودعا باشينيان إلى عصيان مدني ابتداء من هذا الأربعاء حيث طالب بوقف جميع الأنشطة على مستوى المطارات والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية.