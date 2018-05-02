ترامب ينتقد تسريب أسئلة الاستجواب في التواطؤ مع روسيا

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهات إعلامية لتسريبها قائمة من أربعين سؤالا أعدها المحقق الخاص روبرت مولر لتوجيهها له في إطار الاستجواب في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي حملت ترامب إلى البيت الأبيض.

وغرّد ترامب على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "من العار أن تسريب الأسئلة المتعلقة بحملة مطاردة الساحرات الروسية إلى الإعلام. لا توجد أسئلة عن التواطؤ.. لم يكن الأمر أبدا، فيبدأ الاستجواب من التسريب غير الشرعي للمعلومات السرية، حسنا!" وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "سيكون من الصعب للغاية عرقلة العدالة بخصوص جريمة لم تحدث قط".