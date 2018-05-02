طياران فرنسيان يشتريان طائرة لإنقاذ مهاجرين في المتوسط

بواسطة طائرة صغيرة الحجم، يعتزم الطياران الفرنسيان بونوا ميكولون وجوزيه بينافونت مساعدة راكبي "قوارب الموت" من المهاجرين غير النظاميين، وتحديد مواقعهم في عرض السواحل الليبية، وقد قررا بدء مهمتهما التي تنطلق من أنماس في فرنسا اعتبارا من اليوم الأربعاء، وفق صحيفة لوموند الفرنسية.
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وتتمثل مهمة الرجلين في تغطية مساحة مستطيلة بطول 150 من الشرق إلى الغرب على 50 عرضا شمالي طرابلس، وهي المنطقة التي يتركز فيها اكبر عدد من حالات الغرق وكذلك عمليات الإنقاذ. وقد استثمر ميكولون وصديقه بينافونت ما يدخرانه وقدره 130 ألف يورو لشراء طائرة (أم سي آر 4أس)، لإنقاذ أرواح الناس، ومساعدة سفن المنظمات غير الحكومية برصد مواقع قوارب المهاجرين، وإخطار المركز البحري الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ، والذي يدير عمليا الإنقاذ.