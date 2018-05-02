شاهد: ماكرون يصف زوجة رئيس الوزراء الأسترالي بـ "اللذيذة"

ربما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يفكر في النبيذ الأحمر عندما شكر رئيس وزراء استراليا مالكولم ترنبول وزوجته "اللذيذة" على استقبالهما الودود له في زيارته الرسمية لبلدهما.

وتطرق ماكرون وترنبول لعدد من القضايا الدبلوماسية الحساسة خلال مؤتمرهما الصحفي في سيدني يوم الأربعاء، قبل أن يقع الرئيس الفرنسي في الخطأ اللغوي وهو يدلي بتصريح ختامي باللغة الإنجليزية.