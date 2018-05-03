مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية جورجيا

قال مسؤولون إن طائرة شحن سي-130 تابعة لسلاح الجو في الحرس الوطني الأمريكي تحطمت يوم الأربعاء قرب مدينة سافانا بولاية جورجيا مما أدى إلى تناثر الحطام على طريق سريع وخط للسكك الحديدية وإن من المرجح مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إنه تأكد مقتل خمسة أشخاص مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع.
وقال مسؤولون إن طائرة النقل هيركيوليز سقطت في حوالي الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1530 بتوقيت غرينتش) بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي على بعد 280 كيلومترا جنوب شرقي أتلانتا.
وقال الميجر بول داهلين المتحدث باسم الحرس الوطني لمنطقة بويرتوريكو للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية. وأضاف أنها كانت متجهة إلى أريزونا وكان من المقرر خروجها من الخدمة بعد رحلة يوم الأربعاء.
ورفض داهلين القول إن كان كل التسعة الذين كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم لكنه أقر بأن الصور التي التقطت لسقوط الطائرة "تتحدث عن نفسها".
وكانت الطائرة تقل طاقما من خمسة أفراد وأربعة ركاب وهم من موظفي العمليات والصيانة العسكرية وجميعهم من الحرس الوطني الجوي لمنطقة بويرتوريكو.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية السرجنت روجر بارسونس في مؤتمر صحفي إن تحقيقا يجرى لمعرفة سبب تحطم الطائرة.
وهذا الحادث هو الخامس الذي تتعرض له طائرة عسكرية أمريكية منذ أوائل أبريل نيسان والأول لطائرة من طراز سي-130 منذ يوليو تموز عندما لقي 16 عسكريا أمريكيا حتقهم في حادث تحطم في المسيسبي.
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