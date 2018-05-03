بالفيديو: شاهد لحظة تحطم طائرة عسكرية امريكية

أظهرت لقطات فيديو مصورة التقطتها كاميرات مراقبة نقلتها شبكة "إن بي سي" الأمريكية لحظة سقوط وتحطم طائرة شحن عسكرية تابعة للحرس الوطني الجوي في بويرتوريكو.
السلطات الأمريكية قالت يوم الخميس إن كل الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم تسعة، قتلوا عندما تحطمت الطائرة يوم الأربعاء قرب سافانا بولاية جورجيا.
وتناثرت شظايا مشتعلة على طريق سريع وقضبان سكك حديدية نتيجة تحطم الطائرة وهي من طراز هيركيوليز دبليو.سي-130.
وقال مسؤولون إنه كان يعتقد أن الطائرة عمرها نحو 50 عاما لكنها في حالة جيدة، وكانت تقوم بالرحلة التي كان مقررا لها أن تكون الأخيرة. وأضاف المسؤولون أنه من السابق لأوانه التكهن بسبب التحطم.
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وقال مسؤولون إن الطائرة تحطمت نحو الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت غرينتش) بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي على بعد نحو 280 كيلومترا جنوب شرقي أتلانتا.
وقال البريجادير جنرال إيزابيلو ريفيرا من الحرس الوطني الجوي في بويرتوريكو في بيان إن كل طاقم الطائرة وعددهم تسعة لاقوا حتفهم، مضيفا أن أسماءهم لن تنشر حتى يتم إخطار أسرهم.
وذكر أن الحرس الوطني وسلاح الجو الأمريكي فتحا تحقيقا وأن من السابق لأوانه الحديث عن سبب تحطم الطائرة.