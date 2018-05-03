ضابط كبير في الشرطة يسطو على بنك ويقتل شخصين

قالت الشرطة الأرمينية الخميس إن ضابطا كبيرا في شرطة المرور بالعاصمة يريفان قتل رجلين أحدهما حارس أمن خلال قيامه بالسطو على فرع لبنك إتش.إس.بي.سي البريطاني.
وأضافت الشرطة في بيان لها "اقتحم مرتكب الحادث البنك مسلحا بسكين وقنبلة يدوية ومسدس وأصاب اثنين من العاملين. توفي أحدهما". وتابعت "المهاجم الذي ارتكب عملية السطو استولى على أموال وحاول الفرار. لكنه لم يتمكن من الركض لمسافة طويلة".
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وبعد ساعات قالت الشرطة إن شرطيا مصابا توفي في المستشفى، فيما كتب المتحدث باسم الشرطة أشوت أهارونيان في صفحته على فيسبوك "للأسف فشل الأطباء في إنقاذ حياة الشرطي المصاب".
وقالت الشرطة إن المسلح يدعي دانييل دانييليان ويرأس وحدة في شرطة المرور.
وتشهد أرمينيا اضطرابات واحتجاجات في الشوارع أرغمت رئيس الحكومة على الاستقالة.