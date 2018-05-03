عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تواجه حريقا لحظة تطويقها بيت رجل احتجز عائلته رهينة

تقرأ الآن:

الشرطة الأمريكية تواجه حريقا لحظة تطويقها بيت رجل احتجز عائلته رهينة

الشرطة الأمريكية تواجه حريقا لحظة تطويقها بيت رجل احتجز عائلته رهينة
حجم النص Aa Aa

أصيب ستة من عناصر الشرطة بجروح خلال انفجار وقع في نورث هيفن في ولاية كونيتيكت في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما كانوا يواجهون وضعية رجل، أفيد أنه يحتجز أفراد عائلته رهينة، بحسب مسؤولين محليين. وقال المسؤول المحلي مايكل فريدا إن الحريق اندلع في حظيرة خلفية، مشيرا إلى أنه ما من حياة كانت مهددة ولم تكن هناك إصابات.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى المكان رفض المشتبه فيه أن يتحدث إليهم، وحجز نفسه داخل البيت وفق وسائل إعلام محلية استنادا إلى الشرطة، التي قالت إنه لم يكن لها علم بوجود أشخاص محتجزين، وقد وقع الانفجار الذي لم تعرف أسبابه، في وقت كان عناصر وحدات التدخل يعملون على إخلاء محيط المكان الذي تحصن فيه الرجل لتطويقه.

ولم يعرف إن كانت الشرطة ستقتحم المكان الذي يتحصن فيه الرجل، أو أنها ستفاوضه إلى حين تسليم نفسه.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: مقاتلون مدعومون من تركيا يرفعون "علم الثورة السورية" وسط عفرين

دراسة تحذر: القلق في منتصف العمر مرتبط بالخرف في مرحلة لاحقة

زوجة رئيس وزراء استراليا شعرت بالإطراء من وصف ماكرون لها بأنها "لذيذة"