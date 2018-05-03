الشرطة الأمريكية تواجه حريقا لحظة تطويقها بيت رجل احتجز عائلته رهينة

أصيب ستة من عناصر الشرطة بجروح خلال انفجار وقع في نورث هيفن في ولاية كونيتيكت في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما كانوا يواجهون وضعية رجل، أفيد أنه يحتجز أفراد عائلته رهينة، بحسب مسؤولين محليين. وقال المسؤول المحلي مايكل فريدا إن الحريق اندلع في حظيرة خلفية، مشيرا إلى أنه ما من حياة كانت مهددة ولم تكن هناك إصابات.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى المكان رفض المشتبه فيه أن يتحدث إليهم، وحجز نفسه داخل البيت وفق وسائل إعلام محلية استنادا إلى الشرطة، التي قالت إنه لم يكن لها علم بوجود أشخاص محتجزين، وقد وقع الانفجار الذي لم تعرف أسبابه، في وقت كان عناصر وحدات التدخل يعملون على إخلاء محيط المكان الذي تحصن فيه الرجل لتطويقه.