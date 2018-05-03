تمكن اثنان من رواد الاعمال الإيطاليين من جمع أكثر من 20 مليون يورو، من وراء ضمان مكان لهم في مجال الهندسة الخاصة بالعملة الرقمية المرتكزة على الشيفرة، والتي تشمل المستعمل (أفرادا أو شركات) في سياق تعاملات مالية، وهو حلم بدأ مع درج آلة غسيل الصحون.
سلة لآلة غسيل الصحون تمكن إيطاليين من جمع أكثر من 20 مليون يورو
سلة لآلة غسيل الصحون تمكن إيطاليين من جمع أكثر من 20 مليون يورو
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وقد أسس كل من غابريال ستامبا وغابريال أنجيلي "بيتماينر"، وهي أكبر منصة "تعدين بيتكوين" في إيطاليا، (وهي آلية لخلق عملة بيتكوين، تتمتع بحماية تعتمد شيفرة تسمى دليل العمل، وهي تضمن أمن شبكة بيتكوين)، وطور الرجلان جهاز كمبيوتر، يأملان أن يدعم خطة تهدف إلى تكوين نموذج أعمال فريد.
وخلال ثمانية أشهر من بدء العملية مكنت "بيتماينر8" من استقطاب 140 متعاملا من ضواحي مدينة عصر النهضة. ويقول ستامبا إن مصنع "بيتماينر" نشأ من جهاز مكون أساسا من بطاقتي فيديو مثبتتين في سلة لغسل الأواني.
ويتطلب "تعدين" العملة الرقمية مثل بيتكوين استعمال أجهزة حواسيب قوية لحل المسائل المعقدة، بهدف إكمال المعاملات المالية لهذه العملات الافتراضية ومراجعتها وتسجيلها. وفي المقابل يتم إصدار وحدات رقمية كمكافأة للمتعاملين، أشخاصا كانوا أو شركات يساهمون في هذا النشاط الذي يضمن حماية أمن معاملات بيتكوين المالية.