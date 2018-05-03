بريطانيا تعلق على تصريحات عباس بشأن المحرقة

قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن المحرقة النازية "مقلقة بشدة" ولا تساعد في إحلال السلام في المنطقة.
واتهمت إسرائيل عباس يوم الأربعاء بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية، وذلك بعدما قال في كلمة إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم.
وقال أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية في بيان صحفي نشره موقع الحكومة الألكترونية "تصريحات الرئيس الفلسطيني عباس أمام المجلس الوطني الفلسطيني مقلقة بشدة. أي محاولة لتبرير أي جانب من المحرقة النازية أو التقليل من جسامتها غير مقبولة".
وأضاف بيرت "لقد أبدى الرئيس عباس التزاما بعدم العنف وبحل الدولتين، إلا أن لهجته مؤخرا لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، ولا تخدم نهائيا قضية السلام.