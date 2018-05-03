شاهد: إنهيار مبنى عقب اندلاع حريق ضخم بالبرازيل
واصل رجال الاطفاء في ساو باولو بالبرازيل البحث عن الضحايا بين الركام محترق بعد انهيار مبنى حكومي مهجور كان محتلا من قبل واضعي اليد بعيد اندلاع النيران فيه.
عائلات التي هربت من المبني المحترق اقامت الخيام وتغطت ببطانيات تبرع بها متطوعون من كنيسة مجاورة، في حين جلب السكان المحليون والشركات التجارية بعض الإمدادات الأساسية مثل الخبز والحليب والمياه.
الحريق اشتعل فى مبنى مقر قيادة الشرطة الاتحادية السابق في منطقة تعرف باسم "سنترو" وسط مدينة ساو باولو التاريخي. وأجهز على واجهة مبنى مجاور ملحقا أضرارًا بكنيسة أيضاً.