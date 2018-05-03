شاهد عبور مهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة تحت حراسة مشددة
مرت مجموعة من النساء والأطفال إلى الجانب الأمريكي من الحدود مع المكسيك يوم الأربعاء. المهاجرون هم جزء من قافلة أمريكا الوسطى التي تطلب اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستقطبت القافلة اهتمام العالم حيث سافر عشرات المهاجرين عبر المكسيك في رحلة للهروب من أوطانهم. وتكقل العابرون بأماكن نومهم في أمريكا حيث لم يتسطيع منظمو القافلة من ضمان أماكن لإيواء الجميع.
وقد بذل المسؤولون المكسيكيون جهدا كبيرا لاستيعاب القافلة التي استمرت رحلتها أكثر من شهر.