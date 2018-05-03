الشرطة الألمانية تداهم ملجأ بعيد اشتباكات مع مهاجرين

داهمت الشرطة الألمانية ملجأ للمهاجرين، شهد قبل ثلاثة أيام اشتباكات بين 150 طالبا للجوء والشرطة، حالت دون ترحيل شاب من طوغو يبلغ من العمر 23 عاما.

ودفعت المواجهة، التي وصفتها الشرطة بأنها "شديدة العدوانية والعنف"، بعض الساسة من اليمين المتطرف والمحافظين للقول، إن وصول أكثر من 1.6 مليون مهاجر البلاد منذ عام 2014 أدى إلى انهيار القانون والنظام.

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ولا تزال ألمانيا تجد صعوبة في دمج المهاجرين الذين هرب كثير منهم من الحرب أو الصراعات في الشرق الأوسط. ولا تزال السلطات تنظر قائمة طويلة من طلبات اللجوء، كما أن دمج المهاجرين في سوق العمل يمثل تحديا كبيرا. وتبحث الحكومة قواعد للم شمل أسر المهاجرين.