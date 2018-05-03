مطالب ألمانية جديدة لفيسبوك بشأن الخصوصية

طلبت وزيرة العدل الألمانية كاترينا بارلي من الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بتطبيق شفافية أكبر خلال تعاملها مع مستخدمي الشبكة وذلك من خلال منحهم مزيداً من التحكم في بياناتهم.
ونقلت وسائل إعلامية ألمانية الخميس عن وزيرة العدل الألمانية ان برلين وجهت خطابا للسؤول الأول عن فيسبوك تدعوه فيه للتعامل بشفافية مع المستخدمين مشيرة ان مزاعم إساءة استخدام بيانات ملايين الأشخاص غير مقبولة.
وقالت مجموعة آر.إن.دي إن الوزيرة كاترينا بارلي دعت في الخطاب أيضا فيسبوك إلى تطبيق أنظمة ضبط تلقائية تحمي الخصوصية من الأساس وإيجاد آلية داخلية لحماية المستخدمين من إساءة استغلال بياناتهم من جانب طرف ثالث مثل شركة كمبردج أناليتيكا المسؤولة عن أزمة تسريب البيانات الأخيرة، التي طالت 87 مليون مستخدم لفيسبوك حول العالم.
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وأعلنت شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات أنها ومؤسستها الأم (إس.سي.إل إلكشنز) البريطانية ستوقفان أنشطتهما على الفور.
وقالت الشركة الأربعاء إنها و إس.سي.إل إلكشنز ستبدأن إجراءات إشهار إفلاسهما بعدما خسارتهما عملاء ومواجهتما رسوما قضائية متزايدة فيما يخص الجدل بشأن تقارير عن حصول الشركة على بيانات شخصية لمستخدمي فيسبوك بدءا من عام 2014.