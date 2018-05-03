قالت الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مسلحين مجهولين خطفوا ممرضة ألمانية من الصليب الأحمر في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الأربعاء. ورغم أن عمليات خطف وقتل عمال الإغاثة الصوماليين منتشرة في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، فإن استهداف العمال الأجانب تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة مع تحسن الأوضاع الأمنية. وقال الميجر بالشرطة محمد حسين لرويترز "تلقينا البلاغ بعد دقائق من خطفها، ونقوم حاليا بتفتيش المنطقة كلها، ونأمل أن نتمكن من العثور عليها".
مسلحون يختطفون ممرضة ألمانية في مقديشو
مسلحون يختطفون ممرضة ألمانية في مقديشو
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وقال دانيال أومالي نائب رئيس وفد اللجنة في الصومال "نشعر بقلق بالغ بشأن سلامة زميلتنا". وأضاف "هي ممرضة كانت تعمل كل يوم من أجل إنقاذ أرواح وتحسين الحالة الصحية لأناس، من أكثر الفئات الضعيفة في الصومال". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف الممرضة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تقدم مساعدات إنسانية في الصومال منذ سنوات في بيانها صباح يوم الخميس، إنها على اتصال مع عدد من السلطات لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى.
وكان موظفون في الصليب الأحمر قالوا في وقت سابق لرويترز إن الخاطفين أخذوا زميلتهم من داخل مجمع اللجنة في مقديشو، وخرجوا بها من باب خلفي متجاوزين حراس الأمن الذين كانوا متمركزين عند البوابة الرئيسية.
وقال سكان إن الشرطة وقوات أمن أخرى أغلقت المنطقة بعد الحادث. وكان مسلحون مجهولون قتلوا بالرصاص في مقديشو يوم الثلاثاء عاملة إغاثة صومالية تعمل بمنظمة الصحة العالمية. وقال أحد أقارب القتيلة إنها تدعى ماريان عبد الله وإنها قتلت خلال زيارتها لسوق البكارة في العاصمة لشراء بعض السلع لزفافها، الذي كان مقررا الأسبوع المقبل. ولم يعرف بعد الدافع وراء قتلها، ولاذ المسلحون بالفرار.