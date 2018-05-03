النيجر معبر القارة الإفريقية للعبة الكبرى في القرن 21

الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح والجهاديين. كيف أصبحت النيجر معبر القارة الأفريقية للعبة الكبرى في القرن الواحد والعشرين؟

تلعب النيجر دورا محوريا متزايدا في الحملة العالمية لمكافحة الجهادية، وذلك منذ أن أخذ تهديد الإرهاب بالانتقال وبسرعة من الشرق الأوسط إلى إفريقيا. وتتدرب القوات الخاصة لدولة الساحل وتتلقى الدعم من خبراء عسكريين غربيين. وتتشكل العقيدة من التصدي حتى القضاء على الجهاديين في ملاذاتهم الصحراوية، حتى خارج حدود النيجر. قتل أربعة عناصر من الفرقة الثالثة للقوات الخاصة في الجيش الأمريكي نتيجة كمين نصب لهم بالقرب من الحدود مع مالي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقد عانت مالي الكثير من تداعيات الحرب الأهلية في ليبيا.

عمليات الجيش في شمال شرق البلاد تحقق أهدافها

قائد غرفة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي في إفريقيا، اللواء – ج. ماركوس هيكس، يقول:

"جميع شركائنا الإفريقيين هنا سيخبرونكم أن الانهيار في ليبيا كان السبب الرئيس في ازدياد عدم الاستقرار عبر المنطقة، انتشار السلاح وتدريب الميليشيات المسلحة أدى إلى زعزعة الاستقرار في شمال مالي ويستمر في تغذية المجموعات الإرهابية عبر الساحل".

تبعا لخبراء استراتيجيين غربيين، أن مالي قد تصبح نقطة تواصل الجهادية إذ تربط مالي التي مزقتها الحرب والمجموعات الإرهابية مثل "بوكو حرام" في نيجيريا والشباب من القرن الإفريقي وعناصر من داعش لجؤوا إلى معاقلهم في ليبيا.

توسع الولايات المتحدة تواجدها في النيجر جنبا إلى جنب مع فرنسا، السلطة الاستعمارية السابقة في المنطقة، وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ودول غربية أخرى. يهدفون إلى احتواء الهجرة غير الشرعية والقضاء على الجهادية، الظاهرتان المترابطتان نسبيا اللتان تشكلان قنبلة موقوتة للاستقرار في أوروبا، حسب محللين عسكريين. ويعملون بالشراكة مع القوى الإقليمية الإفريقية مثل نيجيريا وتشاد وغيرهما، انضمت هذه الدول إلى مناورات "فلينت لوك" العسكرية عام 2018، التي هدفت إلى بناء الثقة المتبادلة بين المشاركين.

التعاون بين جيش النيجر والأمريكي

العقيد في القوات الخاصة في النيجر – إبراهيم رزاق:

"تستخدم مجموعات المتطرفين التقليدية شبكاتها من المهاجرين لأن المهاجرين هم أشخاص عندهم مواضع ضعف شديدة ومن السهل التحكم بهم. ويستفيد الجهاديون من مرور المهاجرين للتسلل من بلد إلى آخر".

وتهدف حكومة النيجر الحالية وحلفاؤها الغربيون أيضا، إلى إغلاق الحدود مع ليبيا، التي يتم عبرها تهريب البشر ويشارك الإرهابيون نفس الطرق، وغالبا ما يمارسون نفس التجارة.

وزير دفاع النيجر – كالا موتاري، يقول:

"كل النشاطات الاقتصادية غير المشروعة تغذي الإرهاب، وهؤلاء الذين ينقلون المهاجرين عبر ليبيا، غاليا ما يعودون بالسلاح. كما يفعلون نفس الشيء بشأن المخدرات".

وتجري مكافحة الإرهاب بالاعتماد على مؤسسات فرض القانون المحلية أيضا. وحسب وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا هو الإجراء الأساس لبناء الثقة من أجل غزو قلوب وعقول السكان المحليين.