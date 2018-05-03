أكد وزير الخارجية الإيراني الخميس ان بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في العام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك مع اقتراب موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوى العالمية من أجل "إصلاح" الاتفاق.
وزير الخارجية الإيراني يعلن أن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني يعلن أن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي
وقال محمد جواد ظريف في رسالة نشرت على يوتيوب "إيران لن تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات وجرى تنفيذه... سنرفض أيضا أي تصديق عليه".
وأضاف أن الولايات المتحدة "دأبت على انتهاك الاتفاق النووي، ولاسيما بتخويف الآخرين لمنع الشركات من العودة إلى إيران".
وسوف يقرر ترامب في 12 من مايو/ أيار ما إذا كان سيجدد إعفاء إيران من العقوبات.
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