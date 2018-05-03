النساء العراقيات مصممات على دخول البرلمان خلال التشريعيات المقبلة

أكدت المرشحات العراقيات للانتخابات التشريعية العراقية تصميمهن على دخول البرلمان رغم الإساءات والضغوطات التي يتعرضن لها، على خلفية استهدافهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المرشحات العراقيات أكدن أنهن يمثلن نصف المجتمع ولن تمنعهن الحملة المغرضة التي تحاك ضدهن من تحقيق طموحهن حيث تتعرض المرشحات العراقيات إلى حملات تشويه لم يسبق لها مثيل على غرار رسائل التهديد والسب والشتم وحتى الصور والأشرطة الجنسية التي تستهدفهن، فقد تمّ تشويه صورهن في الملصقات الانتخابية الخاصة بهن بالطين وتمّ تمزيق بعضها، إضافة إلى فبركة صور المرشحات ووضعها في حالات مخلة بالحياء، وهو ما أجبر بعضهن على الانسحاب من السباق نحو البرلمان.

وترى المرشحات أنّ موعد التشريعيات المقبلة والمقررة في الثاني عشر من هذا الشهر فرصة لإثبات وجودهن والدفع بقضايا المرأة إلى الأمام في مجتمع يهيمن عليه الذكور تقليديا.

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وتتنافس حوالى 2600 سيدة في التشريعيات المقبلة للفوز بربع المقاعد، وهي الحصة التي المخصصة للنساء حسب الدستور العراقي في برلمان يتكون من 329 نائبا. وتعد هذه الانتخابات التشريعية الرابعة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العام 2003.